Министр обороны Шойгу: Летчики ВТА в Казахстане показали высокий профессионализм

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм летчиков Военно-транспортной авиации (ВТА), которые доставляли миротворцев ОДКБ на территорию Казахстана, а сейчас вывозят из страны российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания», — подчеркнул Шойгу.

На селекторном совещании Шойгу напомнил, что обратные рейсы самолетов ВТА выполнялись после того, как 9 января закончилась переброска коллективных миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана. Министр отметил «высокий профессионализм и готовность к выполнению внезапно возникающих задач» летчиков Военно-транспортной авиации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самолеты ВКС вывезли из Казахстана уже более 1,7 тыс. россиян и иностранцев. Шойгу отметил также, что работа по вывозу российских граждан продолжается.

