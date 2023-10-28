Министр обороны Израиля сообщил о начале новой фазы войны после входа в Газу

Израиль приступил «к новой фазе» войны против радикального палестинского движения ХАМАС после ввода армии на территорию сектора Газа. Об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов всех рангов и во всех местах», — приводит слова руководителя военного ведомства газета The Times of Israel.

По словам Галанта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет обеспечивать безопасность граждан страны, действуя не только на севере сектора Газа, но и в его центре и «повсюду». Операция на территории сектора будет продолжаться до тех пор, пока не будет дан новый приказ, уточнил министр.

Накануне, 27 октября, ЦАХАЛ объявила о расширении масштаба наземных действий в секторе Газа. При этом было подчеркнуто, что речь о широкомасштабной наземной операции пока не идет.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне), ранения получили свыше 5,5 тыс. Кроме того, 233 человека, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только четверых.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак погибли 7703 человека.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.