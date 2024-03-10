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Министр обороны Италии: Мощности России по военному производству превосходят западные
Западное военное производство сейчас уступает по объемам российскому, и чтобы изменить эту тенденцию, требуется время. Об этом заявил в интервью газете La Stampa министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
«Запад обнаружил, что его производственные мощности гораздо меньше, чем у России, и необходимо время, чтобы обратить эту тенденцию вспять. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но он всё равно ниже российского», — подчеркнул глава итальянского Минобороны.
«Мы должны оказывать Киеву всю возможную поддержку, не уклоняясь от этого, но должны и подумать о том, чтобы помочь ему <…> другим способом: активируя дипломатические каналы с большей силой и напористостью», — заметил Крозетто, отвечая на вопрос о подходе стран Запада к конфликту.
Отдельно итальянский министр высказался о возможной отправки войск НАТО на Украину. По его мнению, «Франция и Польша могут говорить только за себя, а не от имени НАТО», потому что ввод войск будет означать шаг к односторонней эскалации, которая закроет путь к дипломатии.
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