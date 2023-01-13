Bild: Министр обороны Германии подаст в отставку после требований жителей

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла решение уйти в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники. Точная дата ее ухода не называется – по информации издания, пока ведутся консультации по вопросу о ее преемнике.

«Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера», – подчеркивается в публикации.

Ламбрехт в последнее время критикуют за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии. Кроме того, она попала в скандал – как ранее сообщал «Татар-информ», после некорректного поздравления страны с Новым годом, жители страны и оппозиционные политики стали активно требовать ее отставки. На видео с поздравлениями министр отметила под радостные звуки праздничных петард, что благодаря конфликту на Украине встретилась «с интересными, замечательными людьми».

UPD (23.00): Миноборонф ФРГ назвало слухами сообщения об оставке Ламбрехит и отказалось их комментировать, передает РИА Новости.