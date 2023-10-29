Министр обороны Чехии призвала к выходу из ООН из-за резолюции по Палестине

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призывает свою страну выйти из ООН из-за принятой резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Такую публикацию она разместила в соцсети X.

В сообщении министр подчеркнула, что стыдится за ООН из-за того, что только 14 стран, включая Чехию, «выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС».

Чернохова напомнила, что жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. жителей Израиля. Поэтому Чехии, считает она, не место среди тех, кто выступает в поддержку террористов и не поддерживает право стран на самооборону.

Напомним, что Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа.

11 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Президент РФ Владимир Путин призвал власти обеих стран не втягивать в конфликт мирных граждан, в том числе женщин и детей. Позднее он подчеркнул, что закончить конфликт можно только путем образования независимого Палестинского государства.