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Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа
Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа и планирует ликвидировать палестинскую радикальную организацию ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.
«Решительно отвергая позорный призыв ГА ООН к „прекращению огня“, Израиль намерен действовать по ликвидации ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и „Исламского государства“ [запрещенная в России террористическая группировка]», — заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
Также официальный представитель министерства Лиор Хаят опубликовал на своей странице в X (бывшая соцсеть Twitter) развернутое заявление ведомства, в котором говорится, что Израиль «категорически отвергает» резолюцию Генассамблеи. В заявлении отмечается, что принимая скандальное решение, «ООН раскрывает свое истинное лицо».
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля объявила о расширении масштаба наземной операции в секторе Газа.
11 октября, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», Президент РФ Владимир Путин призвал власти обеих стран не втягивать в конфликт мирных граждан, в том числе женщин и детей. Позднее он подчеркнул, что закончить конфликт можно только путем образования независимого Палестинского государства.
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