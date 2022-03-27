Министр культуры РТ заявила о том, что оперный театр активно работает

Работа не останавливается, ежедневно решаются проблемы, которые были, есть и будут в деятельности учреждений, заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Оперный театр активно работает — у них недавно прошел Нуриевский фестиваль, сейчас мы уже готовимся к Шаляпинскому. Недавно у нас симфонический оркестр дал концерт на площадке ОАЭ. Коммуникация продолжается», — пояснила Аюпова нынешнюю ситуацию вокруг зарубежных гастролей.

По словам министра, сейчас открыты большие возможности, и уже обсуждался вопрос с Минкультом, чтобы ездить больше по России. «У нашего народа нет ксенофобии. В РТ в учреждениях культуры работают и продолжают работать граждане зарубежных стран или даже Украины, никакого давления на них нет. Я не могу сказать, что кто-то из моих коллег пытается возводить стену. Это и есть маркер нашего уровня культуры», — добавила Ирада Аюпова.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.