Министр культуры Чеченской Республики распорядился продлить выставку Музея ЧР в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов после прошедшего с аншлагом в Казанском Кремле вернисажа раритетов и изделий народных художественных промыслов чеченского народа принял решение продлить выставку с двух дней до двух недель.

Проект «Культурное наследие: взгляд сквозь поколения», как сообщал ранее «Татар-информ», открылся сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» как одно из мероприятий фестиваля «Восточный базар». Изначально он предполагал лишь два неполных дня экспонирования – 21 и 22 ноября. С просьбой продлить казанцам и гостям города возможность увидеть произведения чеченских художников и мастеров к Ибрагимову на открытии обратилась заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.

«Теперь выставка будет работать до 7 декабря. Безусловно, она будет интересна не только обычным посетителям, но и татарским мастерам и художникам. У нас есть пул ювелиров, у нас есть пул людей, которые занимаются резьбой, у нас есть и керамисты, которым интересно, что делается в другом регионе, потому что у нас керамика – это прикладное искусство, а у вас это в основном предметы быта, то есть это всё бытовало и бытует и сейчас у вас. Мы будем делать круглые столы с художниками, с мастерами декоративно-прикладного искусства – мне кажется, будет интересный резонанс», – объяснила СМИ директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

В двух залах второго этажа «Хазинэ» представлены около сотни экспонатов, которые привезли в Казань Музей Чеченской Республики и Центр народного творчества. Посетители увидят картины художников второй половины XX – начала XXI века, панно в технике резьбы по дереву, скульптуры из дерева, гипса и керамики, предметы национальной одежды и декоративные предметы – например, обрамленное «простеганным веревкой» деревянным окладом зеркало.

«Мы можем показать ту часть культуры, которую сегодня Чеченская Республика, ее народы стараются сохранить, ценя свои традиции, обычаи. У Татарстана и Чеченской Республики дружественные братские связи, летом у нас проходил Сабантуй. Рустам Нургалеевич (Раис РТ Рустам Минниханов – прим. Т-и), Рамзан Ахматович (глава ЧР Рамзан Кадыров – прим. Т-и) – братья, которые всегда поддерживают друг друга и в культурной связи, и в экономике…» – сказал на открытии Иса Ибрагимов.

Наиболее раритетными на выставке являются клинки XIX века, изготовленные из серебра. Это, например, шашка (тур) середины XIX века работы известного чеченского мастера-клиночника Чилла Муртазалиева. Она была подарена императору Николаю II и уже в наше время выкуплена из частного собрания на французском аукционе ингушским меценатом, после чего передана Музею Чеченской Республики.

Стоит обратить внимание на образцы традиционного кавказского оружия – шашку «Гурда» (тур «ГIоьрда») второй половины XIX века и шашку «Волчок» (тур «Терс-маймал»), созданную в Чечне в середине XIX века.

В экспозиции также представлены традиционные кувшины, с которыми чеченские девушки и женщины ходили за водой, образцы национальных поясов от праздничных костюмов мужчин и женщин. Из изделий современных мастеров народных художественных промыслов и художников на выставке присутствуют ковры и куклы из войлока, разнообразная деревянная и керамическая посуда.