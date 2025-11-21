В Казанском Кремле два дня будут экспонировать сотню раритетов Музея Чеченской Республики

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», всего на два дня откроется и будет принимать посетителей выставка экспонатов из фондов Музея Чеченской Республики.

21 и 22 ноября казанцы и гости города смогут увидеть около сотни раритетов выставки «Культурное наследие: взгляд сквозь поколения» – это и живопись, и декоративно-прикладное искусство, и подлинные предметы этнографии.

«В выставке нас пригласил принять участие оргкомитет фестиваля «Восточный базар», Министерство культуры Республики Татарстан предоставило площадку. Мы рады возможности представить коллекцию широкой публике и показать предметы, которые помогают глубже понять культурные, бытовые и художественные особенности региона и его традиций», – рассказал «Татар-информу» генеральный директор Музея Чеченской Республики Якуб Малаев.

Живопись чеченских художников будет представлена авторами второй половины XX – начала XXI века. В Казань музей привез произведения в разных стилях и жанрах – от академической школы до авангардных направлений. Будут, конечно же, захватывающие горные пейзажи, а также портреты и натюрморты, отражающие мировосприятие мастеров разных поколений.

Весомую часть экспозиции составят предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков и современности. В числе этнографических предметов будут показаны образцы холодного и огнестрельного оружия, ювелирные украшения женского и мужского костюмов, изделия из керамики и меди, а также традиционные музыкальные инструменты.

«Особого внимания заслуживают редчайшие клинки XIX века. Например, шашка (тур) середины XIX века – работа известного чеченского мастера-клиночника Чилла Муртазалиева. Также можно выделить кавказскую шашку «Гурда» (тур «ГIоьрда») второй половины XIX века и шашку «Волчок» (тур «Терс-маймал»), созданную в Чечне в середине XIX века», – отметил собеседник агентства.

Открытие выставки намечено на 13:00 21 ноября, вход на него свободный. Затем посетить выставку можно будет по билетам.