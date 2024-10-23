Глава МИД ОАЭ: БРИКС создает дорожную карту экономики будущего

Абдалла бен Заид Аль Нахайян

Фото: © Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Страны БРИКС сотрудничают для того, чтобы создать дорожную карту экономики будущего – более устойчивой, способной противодействовать вызовам на основе инноваций. Такое мнение на расширенном заседании БРИКС высказал министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

«Экономика сегодня требует нового движения, импульса, обсуждения путей продвижения в целях процветания, устойчивого развития и в то же время справедливого распределения ресурсов. ОАЭ считает, что современная экономика должна быть гибкой, привлекать инновации, быть открытой для мира», – отметил министр.

Глава МИД ОАЭ добавил, что экономическое развитие сегодня связано не только с традиционными источниками, но и с возможностями конкретной страны в сфере инновационных технологий.

«Хотел бы подтвердить, что итоговая декларация, которая будет принята, будет очень важным шагом в целях укрепления нашего взаимодействия, установления общепринятых рамок для будущих вызовов и достижения наших общих целей», – глава внешнеполитического ведомства.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.