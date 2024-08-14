Силуанов посоветовал россиянам вкладывать средства в ОФЗ и жилье

Антон Силуанов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал гражданам страны вкладывать средства в семью, облигации федерального займа и жилье. Об этом сообщает ТАСС.

«Куда вложиться? В первую очередь в себя и свою семью. Второе — если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью», — заметил руководитель Минфина, выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По словам Силуанова, сейчас фиксированные доходности высоки, причем они будут сохраняться на протяжении всего срока действия бумаги. Более рисковым людям он рекомендовал открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги на финансовом рынке.

Кроме того, министр назвал прекрасным вложением средств ипотеку (несмотря на повышение ставок — прим. Т-и), в том числе по льготным программам, упомянув в связи с этим улучшение качества жизни. Он также напомнил о программе долгосрочных сбережений и ее софинансировании государством.