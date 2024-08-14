Ипотечное пике: в Татарстане объем выданных жилищных займов обвалился на 74%

После 1 июля спрос на жилье стремительно стал падать вниз

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В июле татарстанцы взяли на 65% меньше ипотек, чем месяцем ранее

В июле Татарстан занял пятое место в России по объему ипотечного кредитования, следует из анализа ипотечного рынка, подготовленного Объединенным кредитным бюро. За месяц в республике выдали 2,35 тысячи таких кредитов на 8,75 млрд рублей. Средний чек составил 3,77 млн рублей.

Месяцем ранее, в июне в республике выдали почти 6,6 тыс. ипотек на 33,1 млрд рублей. Средний чек – 5,5 млн рублей. Всего за месяц показатели просели на 65% и 74%, соответственно. Если же сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года, то в июне 2023-го татарстанцы взяли 5,7 тысячи ипотек на 22 млрд рублей, в июле – 6,2 тысячи ипотек на 25 млрд.

«Снижение объема выдачи ипотечных кредитов и значительное изменение структуры спроса на них было ожидаемым и неизбежным. Причины этому понятны: с 1 июля были существенно сокращены программы с господдержкой. Теперь они стали гораздо более адресными, поэтому доступны более узкому сегменту потенциальных заемщиков. Помимо этого, данные изменения искусственно сместили спрос на ипотеку на июнь, когда покупатели недвижимости старались успеть оформить кредитные договоры с применением государственных дотаций», – пояснил генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Михаил Алексин.

Он также отметил, что увеличение в конце июля ключевой ставки до 18% годовых окончательно сделало условия по ипотеке без господдержки заградительными. Таким образом, в августе спрос на ипотеку продолжает падать, а вместе с тем увеличивается и среднее значение полной стоимости кредита в этом сегменте.

За месяц в республике выдали 2,35 тысячи ипотечных кредитов на 8,75 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Первичка» обвалилась, на «вторичке» отмена льгот почти не сказалась

Татарстанские эксперты рынка недвижимости подтверждают, что после 1 июля спрос на жилье стремительно стал падать вниз. В первые дни месяца они и вовсе наблюдали затишье по сделкам.

«Первые 10 дней вообще был вакуум, полное затишье. Это было связано с тем, что льготная программа была уже отменена, но обновленные регламенты по семейной и сельской ипотеке не озвучивали до 10 июля. После этого, конечно, определенное количество сделок все равно осталось, но их количество стало значительно меньше», – рассказала «Татар-информу» член Совета Гильдии риэлторов РТ Оксана Гусакова.

Она также отметила, что продажи просели в сегменте загородной недвижимости. Это связано с тем, что анонсируемое введение в сентябре эскроу-счетов запустили раньше, но порядок их открытия и лимиты тоже не были уточнены. Многие сделки до сих пор находятся на «стопе», эксперты не могут выйти даже на те, которые были забронированы еще в июне.

«Что касается рынка вторичной недвижимости, ставка и так была уже высокой для рынка. Поэтому то, что она с 16% поднялась до 18% – это на сделках уже не сказалось. Сделки по вторичке идут часто за наличные, и количество таких в июле резко возросло. Это были в основном квартиры эконом-класса, однокомнатные, недорогие, но они покупались вообще без привлечения заемных кредитных средств», – подчеркнула собеседница информагентства.

Ипотечные кредиты на вторичном рынке сейчас чаще всего используют при альтернативных сделках. То есть, когда имеется определенное «кредитное плечо» после продажи другого объекта недвижимости, составляет оно порядка 3-3,5 млн рублей. Остальную сумму берут в ипотеку.

«То есть, с платежами в 50-55 тысяч еще как-то можно семейный бюджет распределить. Количество более дорогих кредитов по объему снизилось, ведь не всякая семья может себе позволить ежемесячные ипотечные платежи в размере 100-110 тысяч рублей. И это с учетом того, что они будут идти регулярно в течение 20 — 30 лет», – заключила эксперт.

В Министерое РТ неоднократно заявляли, что не планируют снижать темпы ввода жилья Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Застройщики уже обеспечили себе подушку безопасности

Между тем, в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана неоднократно заявляли, что не планируют снижать темпы ввода жилья. Напомним, по состоянию на 3 августа 2024 года в республике введено 2 млн 535 тыс. квадратных метров новых домов, годовой план выполнен на 81%.

«Пока таких вводных (о корректировке, – прим. Т-и) от Минстроя России мы не получали, у нас есть планы, расписанные до 2030 года, по которым к 2030 году мы должны вводить 3,5 млн квадратных метров жилья. Объемы продаж — да, они сегодня упали. Если сравнивать с прошлым годом, это порядка 40%. С 1 июля отменили льготную ипотеку. Но сохранилась сельская, семейная и IT-ипотека», — прокомментировал ситуацию глава ведомства Марат Айзатуллин на встрече с журналистами неделей ранее.

Ряд экспертов рынка недвижимости, в связи с этим переживают, что такая ситуация – высокие темпы строительства и значительно просевший спрос – могут привести к серьезному затовариванию. Однако другие отмечают, что перед завершением программы господдержки застройщики уже перевыполнили пятилетку за три года.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, из запланированных на 2024 год 3 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах продано на данный момент 40%, непроданная площадь составляет около половины, на 12% продажи еще не открыты. Если вернуться к статистике прошлых месяцев, показатели меняются не более чем на 3 процентных пункта. А прошлым летом объем нераспроданных лотов и вовсе достигал 60%.

«В принципе, на данный момент раскуплен достаточно большой объем квадратных метров. После июньского сметения жилья с прилавков угрозы затоваривания в ближайшие два года точно нет. Застройщики обеспечили себе подушку безопасности на какой-то период, если объемы продаж снизятся. Условно говоря, они планировали реализованный объем размазать на целый год, но уже его продали», – считает член Гильдии риэлторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Согласно отчетам ЦБ РФ на счетах людей аккумулировано большое количество средств. Рано или поздно эти деньги окажутся на рынке недвижимости Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Апокалипсиса не происходит, но повышенная ставка может сохраняться еще около двух лет

Вопреки панике, которая сложилась у покупателей после отмены льготной ипотеки и июльского повышения ключевой ставки до 18%, эксперты дают оптимистичные прогнозы. Анализировать показатели по количеству и объемам сделок на данный момент немного преждевременно, ведь рынок только начал вливаться в новые условия по ипотечным кредитам, оптимизировать существующие программы и вводить новые.

«Я думаю, что осенью будет пересмотр программ. [Ведомственные структуры] посмотрят, как они повлияли на рынок. И если там действительно будет все плохо, я думаю, что какие-то льготы вернут. Никакого апокалипсиса не происходит, сделки действительно идут, подстегнула их ситуация с изменением лимитов, увеличением первоначальных взносов», – рассказала Гизатова.

Она также отметила, что согласно отчетам ЦБ РФ на счетах людей аккумулировано большое количество средств. И в сравнении с минувшим годом оно увеличилось за счет выросших процентов по вкладам. Соответственно, рано или поздно эти деньги окажутся на рынке недвижимости.

«Поэтому говорить о какой-то катастрофе, апокалипсисе – нет. Но тех, кто хочет сейчас покупать жилье с ипотекой в 20%, рассчитывая на быстрое снижение ставки и рефинансирование кредита, я рекомендую воздержаться от сделки. Повышенная ставка может сохраниться еще минимум год-два. Если вы считаете, что это выдержите, то можно как-то попробовать залезть в ипотеку», – заключила она.

Фото на анонсе: © Наталья Селиверстова / РИА Новости