Министр энергетики России Шульгинов заявил, что цены на АЗС уже снижаются

Меры Правительства по стабилизации топливного рынка уже способствовали снижению цен на российских АЗС. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», – сказал журналистам глава ведомства.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям быстрее отражать снижение биржевых цен на топливо в мелком опте. Согласно данным Минэнерго, снижение цен зафиксировано в 81 регионе, в зависимости от вида топлива стоимость упала от 500 до 15 тыс. рублей за тонну.

С 21 сентября Кабмин временно ограничил экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. В сегодняшнем заявление Правительства говорилось, что с 1 октября в России восстановлен топливный демпфер.

На совещании с Кабмином Президент Владимир Путин отметил недостаточность принятых мер для стабилизации цен на топливо. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут», – подчеркнул глава государства.