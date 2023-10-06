В России заработали дополнительные меры для стабилизации цен на топливо

С 1 октября в России восстановлен топливный демпфер. Ранее на выплаты нефтяникам действовал понижающий коэффициент 0,5, а сейчас его значение скорректировано до 1,0. Об этом говорится в заявлении Правительства РФ.

Дополнительный механизм, повышающий компенсацию выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке, как ожидается, поможет насытить его топливом. Это позволит сдержать рост оптовых биржевых цен и стабилизировать цены на розничную продажу бензина.

На совещании с Правительством Президент России Владимир Путин отметил недостаточность принятых мер для стабилизации цен на топливо. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», – обратился он к участникам мероприятия.