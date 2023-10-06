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В России заработали дополнительные меры для стабилизации цен на топливо
С 1 октября в России восстановлен топливный демпфер. Ранее на выплаты нефтяникам действовал понижающий коэффициент 0,5, а сейчас его значение скорректировано до 1,0. Об этом говорится в заявлении Правительства РФ.
Дополнительный механизм, повышающий компенсацию выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке, как ожидается, поможет насытить его топливом. Это позволит сдержать рост оптовых биржевых цен и стабилизировать цены на розничную продажу бензина.
На совещании с Правительством Президент России Владимир Путин отметил недостаточность принятых мер для стабилизации цен на топливо. «Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», – обратился он к участникам мероприятия.
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