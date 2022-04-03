Министр экономики Японии назвал усиление санкций против России «единственным путем»

В контексте событий на Украине единственным путем для Японии является усиление санкций, введенных против России. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в эфире телеканала NHK, передает РИА Новости.

«На нынешней стадии [развития событий] другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет», — констатировал руководитель Минэкономики Японии.

При этом Коити признал, что при введении ограничительных мер нельзя избежать их негативного воздействия на саму японскую экономику. «<…> если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в России, будет сложно продолжать вести бизнес», — пояснил он.

Несмотря на это, по словам министра, задуматься над ослаблением антироссийских рестрикций можно будет только тогда, «когда мир в регионе будет очевиден».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.