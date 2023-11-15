Министр экономики Татарстана поручил сравнять условия по исламской ипотеке с традиционной

Уравнять условия реализации партнерских и традиционных финансов поручил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Об этом он сказал на круглом столе по продуктам исламского финансирования, который организовало Агентство инвестиционного развития РТ.

«Очень важно, чтобы условия реализации партнерских и традиционных финансов были одинаковыми, чтобы население, независимо от вероисповедания, придя в финансовую компанию, могли выбрать. И этот выбор не должен ограничиваться тем, что исламские финансы дороже. К сожалению, сейчас это так», – отметил Шагиахметов.

Модераторов встречи выступила глава АИР Татарстана Талия Минуллина. Она напомнила, что ряд банков в Татарстане не первый год предоставляет продукты по нормам шариата. Среди них – исламская ипотека, дебетовые карты, лизинг.

Отдельно речь коснулась исламской ипотеки. Так, например, прозвучало предложение разрешить использовать средства маткапитала тем, кто взял ипотеку по нормам шариата.

«Я считаю, что эта мера относительно материнского капитала позволит более объективно оценить результаты работы эксперимента, поскольку поможет уравнять условия традиционных финансов и исламских финансов», – заявил координатор проекта жилищно-накопительного кооператива «Жилищные традиции» Рамиль Батыршин.

Сейчас в реестре участников эксперимента по партнерскому (исламскому) финансированию лишь три организации, две из которых – татарстанские. Еще две организации ждут решения ЦБ, рассказал Управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин. По его словам, Банк России может не одобрить заявку банка с первого раза, но это не мешает подать доработанный пакет документов во второй раз.

Активно развивают услуги исламского банкинга банки, которые еще не включены в реестр участников эксперимента. Среди них – «Сбербанк», финансовый дом «Амаль», «Мир Бизнес Банк». Представители этих организаций также участвовали в круглом столе и поделились планами по открытию «исламских окон».