Банки начнут открывать в Татарстане «исламские окна»

Сразу несколько банков в Татарстане начнут открывать «исламские окна», чтобы продвинуть услуги по партнерскому финансированию населению и бизнесу. Своими планами поделились представители «Мир Бизнес Банка» и «Ак Барс Банка» на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Хочу сказать про наши ближайшие планы. Это открытие офисов в мусульманских республиках: Дагестан, Чечня и Башкортостан. Также мы хотим открыть офисы "Мираса" в Москве и Астрахани. Еще планируется создать выделенные "исламские окна" в отделениях "Мир Бизнес Банка"», – сказал заместитель гендиректора – управляющий дополнительным офисом «Мир Бизнес Банка в Казани» Вакили Сейед Саид.

Для повышения качества обслуживания клиентов «Ак Барс Банк» планирует запустить «исламские окна» в офисах нового формата, которые называются «Лучше». В планах открыть «исламские окна» в Казани, Москве и Уфе, рассказал руководитель направления исламского банкинга «Ак Барс Банка» Марат Садриев.

«Сбербанк» также планирует открыть офисы нового формата, где можно будет воспользоваться продуктами исламского банкинга. Они будут расположены в регионах, которые участвуют в эксперименте наряду с Татарстаном. Аналогичный офис уже работает в Казани.

«Есть активная рабочая дорожная карта, которую мы будем использовать для открытия офисов в Республике Башкортостан, Республике Дагестан и Чеченской республике. Во всех этих республиках офисы уже выбраны, определены их месторасположение. Сейчас ведется подготовка к запуску: ремонтные отделочные работы», – сообщил управляющий директор – начальник Центра партнерского финансирования и специальных проектов ПАО «Сбербанк» Бехнам Гурбан-Заде.

Ранее депутат Госдумы РФ предложил запустить льготы, чтобы поддержать участников эксперимента по исламским финансам.