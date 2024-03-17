Министр экономики Татарстана отдал свой голос на выборах Президента России

фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Зампремьер-министра РТ - министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов проголосовал на выборах Президента РФ в Нижнекамске. Свой голос политик отдал на избирательном пункте в лицее №38, пишет пресс-служба министерства экономики республики.

Как сказал сам министр после голосования, 17 марта 2024 года – это знаменательный день для России. Именно в это воскресенье гражданам важно проявить сплоченность перед теми вызовами, с которыми сталкивается страна и проголосовать за будущее российского государства.

Напомним, 17 марта – последний день для голосования на выборах Президента РФ. Явка на выборы в Татарстане по состоянию на 15.00 составила 77,06%. К слову, по состоянию на 17:16 показатель явки по всей стране составляет 70,69%, согласно данным ЦИК РФ.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий российский лидер Владимир Путин (как самовыдвиженец).