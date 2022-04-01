Министр экономики РФ: Банк не вправе взимать плату по кредитным каникулам
Никакой дополнительной платы или комиссий по кредитным каникулам банками не взиматься не должно. Об этом заявил министр экономики России Максим Решетников, сообщает Правительство РФ в своем Telegram-канале.
«Вы знаете, по кредитным каникулам никаких комиссий, плат и так далее быть не может. Это право заемщика и обязанность банка бесплатно оформить все эти документы и дать эти рассрочки», — прокомментировал министр жалобы россиян на взыскивание банками дополнительных средств.
Глава Минэкономики отметил, что в случае возникновения такой ситуации гражданин вправе обратиться в Банк России для проведения проверки по факту нарушения.
«Поэтому если есть какие-то вопросы, надо обращаться в ЦБ с жалобой, и он в рамках своих контрольных и надзорных полномочий уже проверит банки и заставит их сделать то, что должно быть по закону», — подчеркнул Решетников.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на получение кредитных каникул заявились 130 представителей малого и среднего бизнеса Татарстана.