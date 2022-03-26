Предприниматели Татарстана получили кредитные каникулы на 534 млн рублей

На получение кредитных каникул в Татарстане заявились 130 представителей малого и среднего бизнеса республики по займам на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства республики.

На сегодняшний день одобрено 88 заявок на сумму 533,5 млн рублей.

«Стоит отметить низкое вовлечение предпринимателей в данный механизм. Для максимального вовлечения необходимо информировать бизнес», — отметил Шагиахметов.

Кредитные каникулы позволяют уменьшить размер ежемесячного платежа или полностью приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода. Это антикризисная мера поддержки бизнеса в период действия западных санкций.

Кроме того, предприниматели могут провести реструктуризацию своих кредитов по внутрибанковским программам. К настоящему времени подано 548 заявок на сумму 2,7 млрд рублей. Уже одобрено 168 заявок на 1,8 млрд рублей.

Шагиахметов отметил, что продолжается программа льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей. Татарстанские предприниматели в АПК подали 75 заявок на 3,9 млрд рублей, уже одобрено 48 заявок на 2,6 млрд рублей.

Министр рассказал и о других мерах поддержки предпринимателей. «Главам районов необходимо усилить работу с представителями бизнеса по их вовлечению в перечисленные механизмы поддержки. Особое внимание следует обратить главам Атнинского, Кайбицкого и Спасского муниципальных районов, у которых ни один предприниматель не заявился ни на одну программу», — сказал Шагиахметов.