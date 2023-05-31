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Министр экологии РТ Шадриков стал «Медиаперсоной года»
Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков стал «Медиаперсоной года» – это звание ему присвоили за открытость и лучшую работу со СМИ. Церемония награждения прошла накануне в казанском КЦ «Сайдаш», награду Шадрикову вручил руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
Напомним, победителей определяли в десяти номинациях и трех спецпроектах, в их числе – корреспонденты и фотографы «Татар-информа».
«Сегодня мы награждаем достойнейших представителей отрасли. Я хочу сказать искреннее спасибо каждому журналисту, который с честью и самоотверженностью выполняет свою работу. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, радости творчества и, конечно же, вдохновения», – поздравил победителей Сафаров.
Республиканский конкурс «Бәллүр каләм — Хрустальное перо» с 1998 года. В различные годы «Медиаперсонами года» становились председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, экс-министр здравоохранения РТ Марат Садыков, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Подробнее о том, как прошла церемония, – в материале «Татар-информа».
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