«Хрустальное перо – особенное»: в Татарстане наградили лучших журналистов

Всего на конкурс в этом году поступило свыше 2,2 тыс. работ. В итоге выбрали лучших среди журналистов, операторов, фотографов, редакций, пресс-службы, блогеров.

«Комиссия в составе именитых журналистов определяла самых достойных. Я пытался заранее узнать, кто победил, но мне сказали, что когда откроете конверт, тогда и узнаете», – сказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев перед вручением наград.

Он также отметил, что награждение проходит с небольшой задержкой, но по хорошей причине – республика принимала гостей из 80 стран на KazanForum, на котором активно и работали журналисты.

Председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов добавил, что во время проведения KazanForum стало понятно, какая СМИ мощная сила. «Это был по-настоящему профессиональный, грамотный марафон, и я хотел бы сказать спасибо всем, с кем мы вместе работали. Нашему журналистскому сообществу любые задачи, сложные мероприятия, невозможные вещи по плечу», – отметил он.

Первыми на сцену пригласили победителей в номинации «За верность журналистике». В этом направлении победу одержал Вакиф Нуриев из журнала «Казан утлары». Такая же награда присуждена Рузиле Хасановой из информационного центра «Актаныш-информ».

«Хрустальное перо особенное: оно хрупкое, легковесное, тонкое, но, что немаловажно, оно острое, как само человеческое слово. Слово может подарить крылья, и благодаря вам, вашим командам и их профессионализму эти крылья становятся славой нашей республики и страны», – заявила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время церемонии награждения.

В номинации «Мультимедийная редакция» в этом году победили телеканал «Татарстан-24», а также газета «Ватаным Татарстан», а лучшими районными (городскими) редакциями в этом году стали газеты «Шахри Казан-Язмыш» и «Сарман».

Награду «Лучший в профессии» взяла корреспондент татарской редакции «Татар-информа» Зиля Мубаракшина. «Я сама в прошлом году освещала этот конкурс, и у меня появилось желание тоже поучаствовать в нем и получить награду. Такая вот небольшая мечта», – поделилась Мубаракшина.

В этой же номинации приз достался также Зуфару Давлетшину из телерадиокомпании «Новый век».

Фоторепортером года стал корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Михаил Захаров. Он вышел за наградой с фотоаппаратом в руках и даже сделал несколько фотографий прямо со сцены. В феврале этого года Захаров ездил в командировку по прифронтовым городам Луганской Народной Республики. И сегодня награду ему вручил первый заместитель гендиректора Государственной телерадиокомпании ЛНР, председатель Союза журналистов Луганской Народной Республики Евгений Мурылев.

Телеоператором года стал Андрей Ключников из телерадиокомпании «Новый век».

В номинации «Туган тел» победу одержал Фаниль Мусин из газеты «Якташлар», издающейся в Республике Марий Эл. На эту номинацию заявляются редакции и отдельные журналисты СМИ, выпускающие информацию на татарском языке за пределами нашей республики.

Самой эффективной в этом году стала пресс-служба Нижнекамского муниципального района.

В номинации «Популярный блогер» победили Ильназ Габидуллин и Алия Магдеева.

«Медиаперсоной года» признали министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александра Шадрикова. Награду ему вручил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Сегодня мы награждаем достойнейших представителей отрасли. Я хочу сказать искреннее спасибо каждому журналисту, кто с честью и самоотверженностью выполняет свою работу. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, радости творчества и, конечно же, вдохновения», – обратился к присутствующим Сафаров.

После этого он наградил отличившихся работников медийной сферы. В их числе была корреспондент татарской редакции «Татар-информа» Гульнара Гарифуллина, которой вручили благодарность Кабинета Министров Татарстана.

За лучшее освещение отдельных тем в средствах массовой информации были отобраны победители спецпроектов: «Лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов в Республике Татарстан» – газеты «Дружба» и «Авангард», «Лучшее освещение Года цифровизации в Республике Татарстан» – газеты «Комсомольская правда» и «Республика Татарстан», «Лучшее освещение Года культурного наследия народов России» – «Болгар радиосы» и ГТРК «Татарстан».

Гран-при в этом году получил главный редактор газеты «Республика Татарстан» Александр Латышев.

«Сейчас за плечами 56 лет творческой деятельности, и все они были связаны с журналистикой, поэтому я очень доволен, что получил эту награду. Я до сих пор помню, что первый гонорар я получил в седьмом классе – 3 рубля 62 копейки», – вспомнил он.

И рассказал еще небольшую историю. «Наш молодой корреспондент ездил на федеральный Сабантуй, и там батыр, который победил, рассказал, что уже третий раз выигрывает и каждый раз ему дарят “Ладу Гранту”. У меня опыт получения таких призов небольшой, но я всем рекомендую: учите правила борьбы, во всех смыслах», – сказал Латышев, получая награду.