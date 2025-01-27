Министр экологии РТ о Борисе Петрове: Его опыт, знания, мудрость бесценны

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Минэкологии Татарстана Бориса Петрова его родными и близким.

«От себя лично, от имени всего коллектива Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, от наших ветеранов и всех, кому посчастливилось работать вместе с Борисом Германовичем Петровым, выражаю глубочайшие соболезнования в связи с его кончиной родным и близким. Уход Бориса Германовича – невосполнимая утрата для нас всех», – сообщил он.

По словам Шадрикова, жизнь Бориса Петрова – ярчайший пример преданности своему делу и безграничного служения людям.

«Как вспоминают наши ветераны, Борис Германович был настоящим профессионалом, руководителем с большой буквы, требовательным и целеустремленным, но при этом всегда отзывчивым и чутким к проблемам других, готовым поддержать не только словом, но и делом. Его опыт, его знания, его мудрость были бесценны. Он был не просто блестящим специалистом, а вдохновляющим лидером, способным мотивировать и увлечь за собой», – заметил Шадриков.

Жизнь Бориса Петрова – яркий пример самоотверженного служения делу охраны окружающей среды, добавил министр экологии РТ.

«Наш коллектив, ветераны, и я лично, безмерно благодарны Борису Германовичу за возможность работать рядом, учиться у него и черпать вдохновение из его примера. Мы скорбим вместе с вами… Светлая память…» – заключил Шадриков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора и бывший глава Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Борис Петров скончался на 68-м году жизни.