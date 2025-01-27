Профессионал и отец пятерых детей: в Минэкологии РТ сообщили о смерти Бориса Петрова

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Экс-руководитель Приволжского управления Ростехнадзора и бывший глава Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Борис Петров скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Бориса Германовича Петрова. Его жизнь, полная служения экологии и России, оставила неизгладимый след в сердцах коллег, друзей и родных», — отметили в пресс-службе.

Борис Петров родился 25 апреля 1956 года в Казани в семье географов-гидрологов. Как говорил сам Борис Германович, «заботу о природе получил по наследству».

После окончания университета в 1978 году Борис Петров пошел на государственную службу. Более 30 лет жизни посвятил делу защиты экологической безопасности страны, занимал разные должности: от старшего инженера Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии до министра экологии и природных ресурсов РТ.

«Каждый этап его карьеры отмечен высоким профессионализмом и неиссякаемой энергией. В 2001 году он продолжил реорганизацию отрасли экологии, создал в министерстве новые службы и начал внедрять первые программные продукты и информационные системы в сфере надзора», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Борис Петров — обладатель многочисленных почетных званий, автор более 160 научных публикаций и нескольких книг по экологии, экономике природопользования, гидрологии и географии.

«Помимо блестящей карьеры, Борис Германович был любящим мужем и отцом пятерых детей. Его семья была для него опорой и источником вдохновения. Светлая память о Борисе Германовиче Петрове, замечательном человеке и выдающемся специалисте, навсегда сохранится в наших сердцах», — заключили в Минэкологии РТ.

«О месте и времени прощания с Борисом Германовичем мы сообщим дополнительно…» — уточнили вместе с тем в ведомстве.

Борис Петров был министром экологии и природных ресурсов Татарстана с 2001 по 2005 год. С 2005 по 2020 год возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора.