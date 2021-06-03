Министерство спорта России поддержит инициативу Казани на проведение летней Олимпиады

Министерство спорта России готово поддержать заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр после окончания действия санкций. Об этом заявил глава министерства Олег Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме.

«Казань известна как спортивная столица России с точки зрения стандартов спортивной инфраструктуры, по уровню обеспеченности персоналом, профессиональной команды, которая там работает. Практически все масштабные турниры были там проведены, за исключением Олимпийских игр. Также в ближайшее время планируется проведение там крупных соревнований. Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом», – цитирует Матыцина РИА Новости.

Напомним, что в среду глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов заявил о том, что Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после того, как в 2022-м году закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда.