Минниханов принял участие в заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в первом в этом году заседании Комиссии по научно-технологическому развитию России. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участниками заседания стали главы федеральных министерств и ведомств, представители Администрации Президента, научно-исследовательских институтов и фондов, госкорпораций, а также главы субъектов Федерации. Провел его вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отмечает пресс-служба Правительства страны.

«По поручению Президента [России Владимира Путина] была разработана и утверждена новая госпрограмма научно-технологического развития России. В ней впервые консолидированы все расходы федерального бюджета на научные исследования и разработки из 34 отраслевых госпрограмм. Ежегодный объем финансирования программы составил около 1,2 трлн рублей», — напомнил заместитель Председателя Правительства РФ.

Именно для администрирования новой госпрограммы и была создана Комиссия по научно-технологическому развитию. Участники заседания утвердили состав президиума комиссии во главе с Дмитрием Чернышенко. Он поручил сформировать план работы президиума на 2022 год, основываясь на инициативах членов комиссии.

Отдельно участники заседания обратили внимание на разработку и реализацию комплексных научно-технических программ (КНТП) полного инновационного цикла. Чернышенко назвал их важным механизмом достижения результатов новой госпрограммы научно-технологического развития России.

«Уже есть ряд разработчиков, заинтересованных в реализации таких проектов. Для нас важно, чтобы весь процесс, начиная от создания продукта и заканчивая его запуском в производство и выводом на рынок, проходил бесшовно. Для этого внесены изменения в алгоритм разработки и реализации таких проектов. Они находятся на согласовании в профильных ведомствах», — отметил вице-премьер.

В связи с этим он попросил министерства «представить свои предложения по трансформации отдельных структурных элементов новой госпрограммы в комплексные инструменты поддержки КНТП».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по менее масштабной федеральной программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2021 годы» на развитие науки было выделено около 135 млрд рублей.