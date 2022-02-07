С 2014 года на развитие науки в России выделено около 135 млрд рублей

За время действия федеральной программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2021 годы» на развитие российской науки было направлено около 135 млрд рублей. С ее завершением эта работа не закончится — в стране начнет действовать новая государственная программа, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что из данной суммы свыше 84 млрд рублей пошли на проведение исследований и разработок. В работе участвовали более 50 тыс. ученых, которым удалось получить результаты по более чем 2,2 тыс. научно-технических проектов.

«Она была прежде всего направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок», — цитирует его пресс-служба Правительства.

По словам Чернышенко, работы исследователей касались различных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а часть разработок уже применяется в реальном секторе экономики.

«Мы определили в ней 11 приоритетов, отвечающих Стратегии научно-технологического развития и интересам национальной безопасности: фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика и ряд других», — отметил вице-премьер, говоря о новой программе.