Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

В текущем контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери – минимум 60 тысяч человек. Об этом в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что Киеву для поддержки атак на основном участке приходится перебрасывать дополнительные подразделения с других направлений. По словам Алаудинова, их сразу отправляют на передовую, где они, как и их предшественники «начинают таять».

«Получается, задача, которая ставилась западными хозяевами перед руководством Украины, она на сегодняшний день, в принципе, однозначно, можно сказать, ушла в небытие и оказалась невыполнимой», – подчеркнул генерал.

Также Алаудинов считает, что в случае успехов ВСУ на некоторых участках фронта у них нет ресурсов для обеспечения стратегического развития наступления.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.