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«Минимум 60 тысяч человек»: командир спецназа «Ахмат» назвал цену контрнаступления ВСУ
В текущем контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери – минимум 60 тысяч человек. Об этом в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что Киеву для поддержки атак на основном участке приходится перебрасывать дополнительные подразделения с других направлений. По словам Алаудинова, их сразу отправляют на передовую, где они, как и их предшественники «начинают таять».
«Получается, задача, которая ставилась западными хозяевами перед руководством Украины, она на сегодняшний день, в принципе, однозначно, можно сказать, ушла в небытие и оказалась невыполнимой», – подчеркнул генерал.
Также Алаудинов считает, что в случае успехов ВСУ на некоторых участках фронта у них нет ресурсов для обеспечения стратегического развития наступления.
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