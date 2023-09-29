Командир спецназа «Ахмат» показал «зверские издевательства» над пленными солдатами ВСУ

Кадрами с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен на западной окарине населенного пункта Клещеевка российскими бойцами, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

На первом видео запечатлена традиционная беседа генерала с двумя пленными, после оказания им необходимой медицинской помощи. В разговоре Алаудинов рассказал, что российским бойцам сдались в плен пять украинских солдат. При сопровождении их к позициям РФ по группе был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ, в результате которого двое пленных погибли, а еще один получил тяжелые ранения.

На второй записи Алаудинов показал «зверские издевательства» над пленными, а именно накрытый стол, за которым украинцев накормили обедом и напоили чаем. Во время трапезы генерал продолжает непринужденную беседу с пленными, для которых война скорей всего уже закончилась.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.