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Общество 29 сентября 2023 11:24

Командир спецназа «Ахмат» показал «зверские издевательства» над пленными солдатами ВСУ

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Кадрами с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятыми в плен на западной окарине населенного пункта Клещеевка российскими бойцами, поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

На первом видео запечатлена традиционная беседа генерала с двумя пленными, после оказания им необходимой медицинской помощи. В разговоре Алаудинов рассказал, что российским бойцам сдались в плен пять украинских солдат. При сопровождении их к позициям РФ по группе был нанесен артиллерийский удар со стороны ВСУ, в результате которого двое пленных погибли, а еще один получил тяжелые ранения.

На второй записи Алаудинов показал «зверские издевательства» над пленными, а именно накрытый стол, за которым украинцев накормили обедом и напоили чаем. Во время трапезы генерал продолжает непринужденную беседу с пленными, для которых война скорей всего уже закончилась.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
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