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Ру Тат
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Общество
27 января 2023  20:13

Путин поручил до 1 июля повысить уровень МРОТ в России

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До 1 июля 2023 года в России должен быть повышен минимальный размер оплаты труда. При этом индексация должна пройти с опережением темпов инфляции, говорится в поручении Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — отмечается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин поставил задачу обеспечить рост реальных зарплат и снизить уровень бедности в стране.

#Владимир Путин #мрот #зарплаты
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