Минимальный размер больничного вырастет почти до тысячи рублей в день

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В следующем, 2027 году минимальный размер больничного в России увеличится примерно до одной тысячи рублей в день. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, передает РИА Новости.

При этом специалист уточнил, что конкретная сумма будет зависеть от месяца, в котором человек заболел. «Минимальная выплата за один день болезни в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре 2027 года (в месяцах, где 31 календарный день) составит 933,39 рубля», – проинформировал он.

В феврале с его продолжительностью в 28 дней суточная выплата увеличится до 1033,39 рубля. В свою очередь в апреле, июне, сентябре и ноябре, которые длятся по 30 календарных дней, она составит 964,5 рубля.

Минимальный размер дневного пособия рассчитывается путем деления минимального размера оплаты труда на количество календарных дней в конкретном месяце, объяснил экономист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2026 году максимальный размер больничного за один день вырос до 6827 рублей.