Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличен до 21,1 тыс. рублей

В Татарстане минимальный потребительский бюджет увеличен до 21 142 рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за IV квартал 2022 года в размере 21 142 рублей», — сказано в тексте документа.

Минимальный потребительский бюджет за III квартал 2022 года в Татарстане равнялся 21 037 рублям. Таким образом, он увеличится на 105 рублей. До этого его стоимостная величина была уменьшена по сравнению с уровнем II квартала прошлого года на 263 рубля.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Фактически этот показатель представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины.