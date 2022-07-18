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Ру Тат
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Экономика
18 июля 2022  10:50

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличится до 21,3 тыс. рублей

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В Татарстане предполагается увеличить минимальный потребительский бюджет до 21,3 тыс. рублей. Подготовленный Минтруда РТ проект постановления Кабинета Министров республики опубликован на сайте Правительства региона.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2022 года в размере 21 300 рублей», — сказано в тексте проекта документа.

Минимальный потребительский бюджет за I квартал 2022 года в Татарстане равнялся 19 424 рублям. Таким образом, он должен быть увеличен на 1 876 рублей.

Сейчас проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе. Она продлится с 15 по 22 июля.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Фактически этот показатель представляет собой стоимость минимальной потребительской корзины.

#минимальный потребительский бюджет
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