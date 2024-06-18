Мингазова о «серебре» гребцов на Играх БРИКС: Это тактическая ошибка тренера

Гребец Артем Косов в составе российской сборной стал вторым в соревнованиях по гребному спорту в мужской восьмерке с рулевым. Однако спортсмен и его тренер ожидали лучшего результата, поделилась Айслу Мингазова в разговоре с корреспондентом «Татар-Информа».

«Артем готовился в составе сборной команды России. Я, как личный тренер, в эту работу влезать не могу, не имею права. Единственное, что мне непонятно было, и я выразила свое отношение в письме на сайте федерации, мне кажется, что была совершена тактическая ошибка тренерского состава», – поделилась Мингазова.

Так, четыре человека из «восьмерки», в том числе и Косов, не «гонялись» в первые два дня в других классах лодок. Еще четыре спортсмена из команды участвовали в соревнованиях и явно устали к моменту старта «восьмерки».

«Конечно, они не набрали определенной скорости для финальной гонки. Это мое личное мнение, и я считаю, что это тактическая ошибка главного тренера сборной команды России и тренера экипажа. В команде была раскоординация. Поэтому, я считаю, что результат мог быть выше и лучше, если бы все было выстроено грамотно», – добавила собеседница информагентства.

Мингазова также отметила, что для своего возраста (Косову 38 лет, прим. Т-и.), Артем находится в отличной спортивной форме. Однако спортсмен понимает, что его карьера идёт к закату, поэтому второе место на Играх БРИКС его расстроило.

Тренер гребца также высоко оценила организацию международных соревнований в Казани, однако не стала бы сравнивать их с Олимпиадой.

«Организованы Игры БРИКС на достаточно высоком уровне. Я лично видела, как готовили объекты, и на 95% они готовы <…> Но олимпийский дух — это все совершенно другое, понимаете? Мы просто не можем их сравнивать. Это разный уровень конкуренции. Игры БРИКС проходят впервые, и если они будут с какой-то периодичностью, то можно будет о чём-то говорить», – подчеркнула Айслу Мингазова.

После завершения соревновательной программы Игр БРИКС Артем Косов будет готовиться к чемпионату Белоруссии. После этого, в начале августа, он отправится на чемпионат России. Также в планах – соревнования во Владивостоке.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.