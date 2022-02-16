Минфин заявил, что в ближайшие годы не планируется менять НДФЛ

Изменений по размеру налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы не предвидится. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

С 2021 года в России отказались от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов более 5 млн рублей в год.

При этом собранные за счет повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — заверил министр финансов.

Ранее, в ноябре 2021 года, Федеральная налоговая служба заявила, что собирается отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.