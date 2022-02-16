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Экономика
16 февраля 2022  16:50

Минфин заявил, что в ближайшие годы не планируется менять НДФЛ

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Изменений по размеру налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы не предвидится. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости. 

С 2021 года в России отказались от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов более 5 млн рублей в год.

При этом собранные за счет повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.

«Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — заверил министр финансов.

Ранее, в ноябре 2021 года, Федеральная налоговая служба заявила, что собирается отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

 

#ндфл #антон силуанов #Минфин РФ
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