Минфин заявил, что ЕС внес Россию в черный список налоговых юрисдикций без консультаций

Решение о внесении РФ в черный список налоговых юрисдикций Европейского Союза было принято без консультаций с российской стороной. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов России.

«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый „черный список“ ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в министерстве напомнили, что в марте прошлого года, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине, все контакты с Евросоюзом в налоговой сфере оказались приостановлены на неопределенный срок.

Включение РФ в черный список ЕС дает право входящим в него государствам применять к России меры административного и правового характера, хотя применение всех возможных мер не является обязательным.

Меры административного характера включают усиленный мониторинг определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими лицами, а также повышенные аудиторские риски для европейских налогоплательщиков, которые используют структуры или сделки, в которые вовлечены российские лица.



Меры правового характера включают в том числе невозможность учета для целей налогообложения налогоплательщиками — резидентами стран Евросоюза расходов, понесенных при осуществлении сделок с российскими лицами, и «применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения», а также ряд других.