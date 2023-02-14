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Минфин заявил, что ЕС внес Россию в черный список налоговых юрисдикций без консультаций
Решение о внесении РФ в черный список налоговых юрисдикций Европейского Союза было принято без консультаций с российской стороной. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов России.
«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый „черный список“ ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в министерстве напомнили, что в марте прошлого года, вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине, все контакты с Евросоюзом в налоговой сфере оказались приостановлены на неопределенный срок.
Включение РФ в черный список ЕС дает право входящим в него государствам применять к России меры административного и правового характера, хотя применение всех возможных мер не является обязательным.
Меры правового характера включают в том числе невозможность учета для целей налогообложения налогоплательщиками — резидентами стран Евросоюза расходов, понесенных при осуществлении сделок с российскими лицами, и «применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения», а также ряд других.
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