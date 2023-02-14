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ЕС внес Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих по налоговым вопросам
Россия вошла в число юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам. Помимо нее, в перечень внесены Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета Европейского союза.
«ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», — отмечается в сообщении.
Теперь в списке находятся 16 юрисдикций. В совете уточнили, что диалог с Россией по налоговым вопросам был прерван после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года.
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