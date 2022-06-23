Минфин РФ расплатился по еврооблигациям по новой схеме в рублях

Минфин РФ впервые расплатился по еврооблигациям в рублях по новой схеме, которую накануне своим указом утвердил Президент РФ Владимир Путин. По двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах РФ выплатила 12,5 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

Национальный расчетный депозитарий, который выступает платежным агентом по еврооблигациям, получил деньги. «Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — подчеркивается в заявлении.

На новую схему выплаты купонов по евробондам РФ перешла из-за «неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств» по проведению платежей госдолга, отмечает ведомство. Минфин подчеркнул, что и далее «будет обеспечивать доведение средств до платежного агента по еврооблигациям», переводя в рублевый эквивалент суммы платежей.

Выпуски евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах минфин разместил в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно, и потом несколько раз их доразмещал. 24 июня предстоит выплатить купон по одному выпуску евробондов — Россия-2028 на сумму $159 млн. Данный выпуск Минфин разместил в 1998 году в объеме $2,5 млрд.

Накануне Путин установил новый временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу, разрешив выплачивать его в рублях.

США ранее запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. С 24 февраля валютные резервы российского ЦБ в американских банках были заморожены, но до апреля Минфин США разрешал их использовать для выплаты купонов по долларовым облигациям. В апреле на этом фоне Минфин РФ впервые перечислил выплаты по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» НРД в рублях.