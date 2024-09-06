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Минфин Татарстана спрогнозировал бюджет на 2025 год с дефицитом в 13,5 млрд рублей
Министерство финансов Татарстана спрогнозировало бюджет на 2025 год с дефицитом в 13,5 млрд рублей. Такие цифры назвал первый заместитель министра финансов – директор Департамента казначейства Республики Татарстан Марат Файзрахманов в Кабмине РТ.
«На 2025 год параметры консолидированного бюджета прогнозируются такими: доходы в сумме 512,1 млрд рублей, расходы 525,6 млрд рублей, дефицит 13,5 млрд рублей», – огласил Файзрахманов.
Дефицит консолидированного бюджета 2026 год прознозируется в объеме 13 млрд рублей, на 2027-й — 12,4 млрд рублей.
Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее сказал, как покрыть дефицит в 13,5 млрд рублей.
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