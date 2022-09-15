США ввели новые санкции против России — в списке оказался Кадыров и члены его семьи

Власти США в очередной раз расширили санкции против России. Новые рестрикции затрагивают 44 физических лица, в том числе граждан России и Украины, и 32 юридических лица, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами США, говорится, что ограничения введены в связи с проведением РФ спецоперации на Украине.

Среди тех, против кого ввели санкции, детский омбудсмен РФ Львова-Белова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и его родственники, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев, помощник Президента РФ Максим Орешкин.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, так, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.