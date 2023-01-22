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Экономика
22 января 2023  11:42

Минфин США: Ввести потолок цен на нефтепродукты сложнее, чем на нефть

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Страны Запада работают над установлением потолка цен на нефтепродукты, произведенные в России, но сделать это сложнее, чем ввести ценовой максимум на российскую нефть. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает агентство Reuters.

Трудности с введением ограничений для нефтепродуктов вызваны широким диапазоном рыночных цен и важностью обеспечения стабильных поставок российского дизельного топлива на рынок, пояснила глава американского Минфина.

«Но мы упорно работали над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей, [что и при установлении потолка цен на нефть]», — подчеркнула Йеллен.

«Всегда есть вероятность того, что всё может пойти не по плану, но мы очень внимательно изучали эти рынки и считаем — ограничения позволят достичь того же результата, что и с сырой нефтью», — уточнила она.

Ранее Минфин США рассказал, что Соединенные Штаты и союзники согласились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты: один для продукции, которая торгуется с премией к нефти, а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти.

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предусматривает запрет на работу с десятками трейдеров, которые поддерживают ценовой максимум.
#санкции против россии #цены на нефть
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