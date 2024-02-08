Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минфин США ввел санкции против компаний из ОАЭ и Либерии из-за России
Минфин США ввел санкции против четырех организаций из Объединенных Арабских Эмиратов и Либерии. Причиной стало подозрение в нарушении антироссийских рестрикций — потолка цен на нефть. Информация опубликована на сайте ведомства.
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен на российскую нефть, вводя санкции в отношении четырех организаций и признавая замороженной собственностью одно судно», — отмечается в тексте.
Помимо организаций из ОАЭ и Либерии, под санкции попал танкер NS Leader под флагом Габона, якобы «вовлеченный в схему» по обходу потолка цен на нефть их России.
Напомним, что лимиты на российскую нефть были введены Евросоюзом в декабре 2022 года. В качестве максимальной планки была установлена цена в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года ограничения были распространены и на нефтепродукты, стоимость которых в зависимости от категории варьировалась от 45 до 100 долларов.
Россия ввела ответные меры на потолок цен на нефть. Согласно указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Путиным, российским компаниям запрещено заключать сделки с теми организациями, которые придерживаются установленных лимитов. Запрет введен до 30 июня 2024 года, однако может быть вновь продлен.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»