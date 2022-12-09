Минфин США ввел санкции против Эллы Памфиловой и еще 14 членов Центризбиркома

Соединенные Штаты по подозрению в нарушении прав человека ввели санкции против 21 гражданина России. В частности, ограничительные меры затронули председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову и еще 14 членов ЦИК, сообщает пресс-служба Минфина США.

Основанием введения рестрикций против сотрудников Центризбиркома названо их участие в проведении «фиктивных референдумов <...>, которые изобиловали случаями явного принуждения и запугивания избирателей». Речь идет о плебисцитах, после которых Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были присоединены к РФ.

Ранее по этой же причине санкции против Памфиловой ввела Великобритания. Помимо нее, новые американские ограничения коснулись заместителя главы ЦИК Николая Булаева, секретаря Наталью Бударину, Николая Левичева и других сотрудников комиссии.

Кроме того, санкции введены против четверых должностных лиц, которые, как заявили власти США, «непосредственно принимали участие в операциях по фильтрации» украинских граждан. Это сотрудники Администрации Президента России Олег Нестеров и Евгений Ким, сотрудничавшая с Министерством внутренних дел ДНР Марина Середа и чиновник ДНР Алексей Муратов.

Помимо этого, ограничения затронули россиян Очура-Сугэ Монгуша и Людмилу Зайцеву, которых подозревают в нарушениях прав человека на Украине.

Представители российской стороны назвали не соответствующими действительности сообщения о создании в Донбассе «фильтрационных лагерей» для жителей Украины. В посольстве РФ в США заявили, что речь идет о пунктах размещения мирных граждан, покидающих зону боевых действий, а российские военные лишь «тщательно инспектируют автотранспорт, направляющийся в безопасные регионы».