Британия ввела санкции против Мантурова, Памфиловой и глав десяти российских регионов

Великобритания расширила санкции против России, включив в него еще 22 официальных лиц. Обновленный черный список размещен на сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В частности, ограничительные меры введены против вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова — из-за того, что он ответственен «за надзор за российской оборонной промышленностью и за оснащение мобилизованных войск».

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова и глава ЦИК Ростовской области Андрей Буров попали под санкции из-за их причастности к организации плебисцитов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, британский МИД указал, что Памфилова «активно поддерживала» частичную мобилизацию.

В санкционный список также включены глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Василий Бурков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Руководители регионов, как и военные комиссары Москвы Максим Локтев, Ростовской области Игорь Егоров, Алтайского края Марат Усманов, Республики Алтай Олег Денисенко и Калининградской области Юрий Бойченко, по мнению властей Британии, заслужили санкции тем, что участвовали в организации частичной мобилизации.

Кроме того, ограничительные меры затронули директора ФСИН России Аркадия Гостева, начальника ГУФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких и начальника УФСИН по Тульской области Ивана Прокопенко. Рестрикции введены и против лидера «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгира Джалолова.

Всем этим лицам запрещен въезд на территорию Великобритании. Их счета и активы на территории королевства в случае их наличия окажутся заморожены.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли подчеркнул, что санкции вводятся «в отношении лиц, которые воплотили в жизнь эту мобилизацию». Она классифицируется как действие, направленное на «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Всего в ответ на специальную военную операцию на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин, Великобритания ввела санкции в отношении 1,2 тыс. россиян и более 120 российских компаний.