Белый дом: США введут санкции против 200 российских физлиц и компаний

Министерство финансов Соединенных Штатов в годовщину начала широкомасштабных боевых действий на Украине введет санкции против более 200 юридических и физических лиц из России, стран Европы и Азии, которые, по оценке американской стороны, оказывают РФ военную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В частности, рестрикции затронут 12 российских финансовых учреждений. Помимо прочего, новые ограничительные меры будут введены в отношении энергетического, угольного и металлургического секторов. При этом негативное влияние на рынок предполагается свести к минимуму.

В свою очередь Министерство торговли США расширит санкционные списки за счет включения почти 90 компаний из России, Китая и других стран. Считается, что эти фирмы помогают обходить санкции и поддерживают российскую оборонную промышленность. Попавшие под санкции компании не смогут приобретать полупроводники, независимо от того, произведены ли они в США или с использование американских программ и технологий в других государствах.

«Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы замороженными до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта», — подчеркивается в заявлении американской администрации.

Кроме того, совместно с союзниками по «Большой семерке» США планируют согласовать ограничения, касающиеся промышленного оборудования, предметов роскоши и других товаров. Санкции также призваны помешать иранским производителям беспилотников.

Помимо этого, Президент США Джо Байден своим указом повысит тарифы на российские товары. Это должно сократить доходы РФ и снизить зависимость от российских поставок при минимизации издержек американских потребителей. В результате тарифы на более чем 100 российских металлов, минералов и продуктов химической промышленности вырастут примерно на 2,8 млрд долларов. «Это также значительно увеличит затраты для выхода на рынок США алюминия, который был выплавлен или отлит в России», — уточняют в Белом доме.

Специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.