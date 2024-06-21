Минфин США ввел ограничения против руководства «Лаборатории Касперского»

Еще 12 российских граждан попали под американские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

Минфин США ввел ограничения против руководящего состава «Лаборатории Касперского» — исполнительного директора Андрея Тихонова и управляющего директора в России и СНГ Анны Кулашовой, а также против директора по коммерческим вопросам Игоря Чекунова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по работе с персоналом Марины Алексеевой, директора по исследованиям и экономике Антона Иванова, заместителя гендиректора по стратегии и экономике Даниила Борщева, исполнительного вице-президента по потребительскому бизнесу Михаила Гербера.

В Госдепартаменте в качестве причины указали то, что компания «находится под юрисдикцией, контролем или управлением российских властей», которые, по предположению Вашингтона, «могут воспользоваться привилегированным доступом для получения конфиденциальных данных, в том числе, личной информации, или обхода мер кибербезопасности». Власти США сделали вывод, что это якобы представляет неприемлемый риск нацбезопасности страны и безопасности американских граждан.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что США запретили использовать на своей территории ПО «Лаборатории Касперского».