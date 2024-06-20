США запретили использовать на своей территории ПО «Лаборатории Касперского»

Соединенные Штаты с 29 сентября этого года запретят применять и продавать в стране программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Соответствующее уведомление американского Министерства торговли размещено в Федеральном реестре.

«<...> предоставление компанией Kaspersky программного обеспечения для кибербезопасности и антивирусного

программного обеспечения <...>, в том числе через сторонние организации <...>, создает неоправданные и неприемлемые риски для национальной безопасности США, а также для безопасности физических лиц в США», — заявили в ведомстве.

С полуночи 29 сентября по времени Восточного побережья США «Лаборатории Касперского» «и любым ее преемникам или правопреемникам» будет запрещено вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг на территории Штатов.

Речь идет в том числе о любых обновлениях антивирусных сигнатур и кодовой базы. Под запретом окажется и интеграция антивирусов компании в другие программные продукты.

При этом уже с 20 июля «Лаборатория Касперского» не сможет «вступать в какие-либо новые договоренности» с лицами в Соединенных Штатах, касающимися ее услуг.

Upd. (00.01): Ранее агентство Reuters рассказало, что администрация Президента США Джо Байдена хочет запретить антивирусы российской компании из-за ее связей с властями РФ. По мнению американских чиновников, программы «Лаборатории Касперского» могут «украсть чувствительную информацию с компьютеров, установить вредоносное ПО или задержать критические обновления».

«Россия продемонстрировала, что у нее есть возможности и <...> намерение использовать российские компании, такие как Kaspersky, для сбора и использования личной информации американцев в качестве оружия, и именно поэтому мы вынуждены предпринять действия, которые мы предпринимаем сегодня», — пояснила министр торговли США Джина Раймондо.