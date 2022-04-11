Силуанов: Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит ей дефолт

Россия будет судиться, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Об этом в интервью «Известиям» сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — подчеркнул Силуанов.

Министр отметил, что Россия предъявит в суде платежки, подтверждающие старания российской стороны заплатить как в валюте, так и в рублях. Он также признал, что процесс будет непростым, поскольку есть сомнения в объективности судебной системы западных стран.

Силуанов подчеркнул, что сознательная политика стран Запада заключается в том, чтобы всеми способами создать рукотворный дефолт. Глава Минфина напомнил, что дефолт — это неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам. Россия же добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами.