Минфин России на KazanForum: Рынок партнерских финансов в стране исчисляется трлн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал «Татар-информу», что рынок партнерских финансов в стране исчисляется триллионами рублей. Заявление прозвучало после тематической сессии, посвященной исламскому банкингу на KazanForum.

«Мы видим огромный потенциал у Российкой Федерации. Этот потенциал исчисляется триллионами рублей. У нас огромное население, которое исповедует ислам, которое готово использовать этот инструмент», – ответил Чебесков на вопрос «Татар-информа».

Замглавы Минфина РФ рассказал на сессии, что глобальный рынок партнерских финансов оценивается примерно в 4 трлн долларов.

«Более 6% всех мировых банковских активов – это активы, выданные по принципам партнерского или исламского банкинга. Суммы огромные», – добавил Чебесков.

Татарстан стал одним из четырех российских регионов, где с сентября 2023 года стартовал эксперимент по партнерскому финансированию. В нем также участвуют Башкортостан, Чечня и Дагестан.

Сегодня на площадке KazanForum обсуждают первые итоги эксперимента, в том числе на заседании экспертного совета, который возглавляет заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов возмутился, почему маткапитал нельзя использовать в ипотеке по шариату.