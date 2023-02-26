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Минфин России: Новые санкции Евросоюза не повлияют на доступность средств ФНБ
В Министерстве финансов России прокомментировали санкции, введенные Евросоюзом в отношении Фонда национального благосостояния. Об этом пишет ТАСС.
«Новые ограничения не отразятся на доступности для Правительства России средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств фонда будут осуществлены в плановом режиме», – отметили в пресс-службе ведомства.
В начале февраля Минфин России сообщал, что на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 10,46 млрд евро, 307,44 млрд китайских юаней, 551,27 тонны золота в обезличенной форме, 530,1 млн рублей.
10-й пакет санкций против России был принят странами Евросоюза накануне. Как отмечал министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, ограничения должны коснуться 121 физического и юридического лица.
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